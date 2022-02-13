Змея в самолете стала причиной для экстренной посадки

Змея в пассажирском отделении самолета авиакомпании Air Asia стала причиной для экстренной посадки, сообщает NPR.

«AirAsia осведомлена об инциденте в Малайзии, произошедшем на рейсе из Куала-Лумпура в Тавау в четверг. Как только главный пилот узнал об инциденте, самолет взял курс на аэропорт в Кучинг и совершил экстренную посадку для дезинфекции и обработки. Это очень редкий случай, который мог произойти на любом рейсе», — рассказал главный сотрудник службы безопасности авиакомпании.

Сотрудники компании так и не смогли узнать, как рептилия попала в салон. Она не смогла добраться до сидений, поэтому никто не пострадал. Сообщается, что пассажирам предоставили другой борт и они смогли добраться до места назначения в тот же день.

Ранее сообщалось, что самолет американской авиакомпании совершил экстренную посадку из-за истерики пассажира на борту — мужчина обвинил попутчицу в том, что она уколола его шприцем. Громкие крики и жалобы привлекли внимание членов экипажа. Пассажира пришлось насильно успокоить — пока его держали шесть мужчин, капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Роли, штат Северная Каролина. Позднее мужчину задержали полицейские.

