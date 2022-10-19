Владимир Путин начал совещание с Советом безопасности

Президент России Владимир Путин начал совещание с членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин начал совещание с членами Совета безопасности. Это следует из трансляции, ведущейся на официальном канале Кремля в Telegram.

Среди постоянных членов Совбеза — Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев.

Президент выступил в открытой части совещания, после чего дал слово заместителю председателя Совета Дмитрию Медведеву, однако он выступал уже в закрытом режиме.

Среди прочего на совещании с членами Совбеза Путин объявил о введении военного положения в четырех российских регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.