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10:02, 19 октября 2022Из жизни

Женщина купила лотерейный билет по совету призрака и разбогатела

В США женщина последовала совету призрака и выиграла в лотерею 501 тысячу долларов

Фото: dylan nolte / Unsplash

В Северной Каролине, США, женщина купила лотерейный билет за несколько минут до розыгрыша и разбогатела благодаря совету, который ей якобы дал призрак. Об этом сообщает Daily Mirror.

39-летняя Стефани Израэль утверждает, что поздно ночью лежала в постели и вдруг услышала, как с ней говорит призрак. Ей показалось, что он советует зайти в интернет и купить билет для участия в онлайн-розыгрыше, который начинался через четыре минуты. По словам Израэль, она решила последовать рекомендации.

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Утром женщина получила уведомление, что выиграла 501 тысячу долларов (32 миллиона рублей). «Когда я увидела это, то кричала минут 20. Думаю, немного напугала семью», — вспоминает Израэль. Побывав в штаб-квартире организатора лотереи, она получила 356 тысяч долларов (23 миллиона рублей), полагающиеся ей после уплаты налогов.

Женщина объяснила, что все ее родственники очень предприимчивы, поэтому она планирует вложить деньги в новый бизнес.

Ранее сообщалось, что в Мэриленде, США, мужчина случайно купил три лотерейных билета Pick 5 на один и тот же розыгрыш и сорвал джекпот в 150 тысяч долларов. В день розыгрыша мужчина вписал во все билеты дату рождения своей жены, нужные числа выпали трижды.

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Евгения Черкасова
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