Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:04, 19 октября 2022Среда обитания

Москвичи стали чаще брать ипотеку

Росреестр: в сентябре 2022 года спрос на ипотеку в Москве повысился на 5,6 процента

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Москвичи стали чаще брать ипотеку — сентябре 2022 года спрос на ипотечные кредиты в столице увеличился на 5,6 процента относительно августа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ежемесячный отчет управления Росреестра по городу.

Всего в девятом месяце нынешнего года в столице заключили 9,77 тысячи договоров ипотечного кредитования. По словам специалистов, интерес москвичей к ипотеке растет на протяжении четырех месяцев подряд. Кроме того, показатель сентября 2022-го оказался на 0,74 процента выше, чем в сентябре 2021-го.

Всего в период с января по сентябрь текущего года было оформлено 79,3 тысячи сделок по ипотеке, что на 14,1 процента ниже, чем в те же месяцы предыдущего года. Относительно аналогичного периода 2020-го положительная динамика в 2022-м составила 17,3 процента.

В октябре в Сбере заявили о росте числа ипотечных кредитов на строительство домов. Согласно данным аналитиков компании «Домклик», в период с июля по сентябрь 2022 года желающие построить собственный дом оформили в банке 8,3 тысячи кредитов на 33,6 миллиарда рублей.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении десанта ВСУ на территории Запорожской АЭС
Визажистка раскрыла способы замедлить старение кожи
Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась методами борьбы с неуверенностью в себе
Названа главная проблема украинской системы ПВО
Отец и сын приехали на турнир по ловле акул и поймали морского дьявола
Кадыров заявил о прибытии несовершеннолетних сыновей на фронт во всеоружии
Названо число оставшихся в России иностранных брендов
Москвичи стали чаще брать ипотеку
Волкова рассказала об увольнении из театра хитростью по распоряжению Михалкова
Volkswagen начал искать покупателей на свой завод в Калуге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.