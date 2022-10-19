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18:55, 19 октября 2022Мир

Второй за неделю министр покинул правительство Трасс

Guardian: глава МВД Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку

Фото: Kin Cheung / AP

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку, став вторым за неделю министром, покинувшим кабинет главы правительства Лиз Трасс. Об этом в среду, 19 октября, сообщает The Guardian.

По данным газеты, не исключено, что бывший министр транспорта Грант Шаппс, который решительно поддерживал экс-главу британского Минфина Риши Сунака в гонке за кресло премьера, заменит Браверман на посту министра внутренних дел. По словам источников, Лиз Трасс провела беседу с Браверман на заседании в Палате общин (нижней палате британского парламента).

Хотя в канцелярии премьера отрицают, что глава МВД была уволена, причины ее ухода не разъясняются.

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Источники утверждают, что этот шаг был предпринят по указанию нового канцлера казначейства Джереми Ханта, пришедшего на смену уволенному Трасс Квази Квартенгу. Осведомленные источники утверждают, что именно Хант теперь «дергает за ниточки».

Уточняется также, что Браверман была одним из самых ярых критиков скандальной налоговой реформы Трасс, которая привела к хаосу на финансовых рынках и снижению курса фунта. В ситуацию на рынке гособлигаций, доходность которых резко выросла, вынужден был вмешиваться Банк Англии.

Ранее сама Трасс заявила, что не собирается уходить в отставку. Глава правительства признала ошибки и отметила, что предлагавшиеся планы по восстановлению экономики «зашли слишком далеко». Однако она пояснила, что действовала в национальных интересах.

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Алина Гончарова
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