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02:27, 19 октября 2022Экономика

США продадут еще 15 миллионов баррелей нефти из резерва

Белый дом: Минэнерго США объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из резерва 19 октября

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Министерство энергетики США объявит 19 октября о продаже еще 15 миллионов баррелей нефти из резерва. Об этом заявили в Белом доме.

При этом власти США не исключают высвобождение дополнительных объемов топлива из резерва предстоящей зимой.

В сообщении также отмечается, что американская администрация намерена начать закупки нефти для восполнения резерва при цене ниже 62-72 долларов за баррель.

О том, что администрация президента США Джо Байдена намерена высвободить из стратегического резерва еще от 10 до 15 миллионов баррелей нефти, ранее сообщало агентство Bloomberg. Издание отмечало, что подобное решение позволит сбалансировать рынок и предотвратить дальнейший заметный роста мировых цен на энергоресурс.

В конце марта Байден объявил о рекордной распечатке запасов нефти. Он также призвал партнеров США высвободить до 50 миллионов баррелей ресурса. «И чем больше будет это число, тем вероятней снижение цен», — отметил глава государства.

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Марина Совина
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