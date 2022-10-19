В Китае обозначили период покупки Европы Вашингтоном

«Гуаньча»: Вашингтон купил Европу после Второй мировой войны

Соединенные Штаты купили Европу в период после Второй мировой войны, кода многие европейские страны оказались на грани «банкротства», пишет китайский портал «Гуаньча».

Автор публикации проводит сравнение с предпринимательством, указывая, что Вашингтон повел себя как «местный богач-тиран» по отношению к Европе. «США вложили большое количество денег и купили Европу, — в истории это событие известно как "план Маршалла"», — говорится в материале. В связи с этим считать европейские страны независимыми суверенными государствами неверно, поскольку они фактически являются «отдельной частью США».

После распада СССР Вашингтон оказался «держателем контрольного пакета акций Европы», считает издание. Стремясь заполучить полную власть над регионом, Соединенные Штаты взращивали проамериканские силы во многих важных сферах европейских стран, включая экономическую, финансовую, культурную и военную. «Вот причина, по которой мы часто видим, как Евросоюз (ЕС) следует за Соединенными Штатами, чтобы творить совершенно глупые вещи. Вот почему континент часто идет против здравого смысла и делает то, что остальным кажется странным. Он просто реализуют решения головного офиса», — подводит итог «Гуаньча».

Ранее китайское издание «Хуаньцю шибао» обвинило США в усилении контроля над ЕС на фоне конфликта на Украине. Отмечалось, что Вашингтон пытается извлечь выгоду из положения Европы.