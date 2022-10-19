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18:30, 19 октября 2022Путешествия

В Германии прокомментировали новые правила выдачи виз россиянам

МИД Германии назвал ужесточение визовой политики для россиян адаптацией к правилам ЕС

Фото: ConvertKit / Unsplash

Ужесточение визовой политики Германии в отношении россиян назвали адаптацией к общеевропейским правилам. Так нововведения по выдаче туристических виз гражданам России прокомментировал представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передает ТАСС.

По словам немецкого дипломата, не стоит думать, что власти Германии целенаправленно усложняют правила выдачи виз россиянам. Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что страна следует новым указаниям Еврокомиссии (ЕК), ранее скорректировавшей нормативы их оформления для российских граждан.

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Более того, Бургер подчеркнул, что введенные против российских банков санкции не позволяют российским туристам обеспечить должное финансирование своих поездок в страны Шенгенской зоны. Именно поэтому теперь для получения туристических виз им необходимо предоставлять выписки из банков, работающих на территории ЕС.

Ранее в октябре власти ФРГ ужесточили визовые правила для российских туристов. Теперь для получения немецкой визы россиянам необходимо подавать выписку из поддающегося проверке банка, работающего в странах-участницах ЕС.

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Фариза Бацазова
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