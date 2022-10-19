Глава российского региона сообщил о передаче власти военным

Глава Херсонской области Сальдо сообщил о передаче власти в регионе военным

Власть в Херсонской области передается военным в рамках вступления в силу военного положения. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо, его слова приводит ТАСС.

По словам Сальдо, работа по передаче полномочий военным уже началась.

«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем», — заявил глава российского региона.

Ранее сообщалось, что президент России подписал указ о введении военного положения в ДНР и ЛНР, а также на территории Запорожья и Херсонщины.

Он отметил, что главы российских регионов будут вправе создать штабы для координации работы по повышению безопасности жителей.