Волкова рассказала об увольнении из театра хитростью по распоряжению Михалкова

Звезда «Ворониных» рассказала об увольнении из театра хитростью по распоряжению Михалкова

Российская актриса Екатерина Волкова рассказала, что была уволена из Центра театра и кино по указанию художественного руководителя Никиты Михалкова. Об этом она сообщила в YouTube-шоу «Надо обсудить».

Артистка поведала, что в 2019 году режиссер занял должность худрука и заявил, что не будет увольнять сотрудников театра, так как не он их нанимал. «Так и вышло — не он нас уволил, но это было сделано по его указанию», — заявила Волкова.

Звезда сериала «Воронины» уточнила, что в театре от нее потребовали переподписать договор, а через неделю попросили составить заявление об уходе из учреждения по собственному желанию.

«Я спросила: "На каком основании? Что случилось?". Мне ответили: "А помнишь, ты бумажку подписала? Читать надо". Там было написано, что я обязана находиться в театре 24/7, с учетом того, что у нас никогда такого не было! То есть репетиций не было, потому что у всех есть работа, все снимаются. Хитро со всеми поступили», — рассказала актриса.

Волкова добавила, что собиралась обратиться к юристам, однако ей посоветовали уйти по собственному желанию, так как, в связи с новым договором, ее могли уволить по статье за прогулы.

Актриса подчеркнула, что увольнения коснулись всех сотрудников театра, часть их которых позже пыталась «доказать свою правоту»: «А все равно всех убрали. 13 лет просто взяли и... бах! Выпускники школы сейчас нигде, их не трудоустроили».

Ранее Никита Михалков подал иск на 24 миллиона рублей против режиссера Досталя из-за долга.