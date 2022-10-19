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15:07, 19 октября 2022Россия

Названа дата рассмотрения Совфедом вопроса о военном положении в новых регионах

ТАСС: Совфед рассмотрит вопрос об утверждении военного положения в 4 регионах 19 октября

Фото: Russian Federation Council / Reuters

Совет Федерации в среду, 19 октября, рассмотрит вопрос об утверждении военного положения в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом ТАСС сообщил источник в верхней палате парламента.

«Ожидается, что указ президента поступит в Совфед до начала Совета палаты. Данный вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании в среду», — сказал собеседник информагентства.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, в Telegram-канале написал, что верхняя палата рассмотрит Указ Путина в кратчайший срок.

Владимир Путин в ходе заседания Совбеза заявил о подписании указа о введении в четырех российских регионах военного положения. Глава государства сообщил, что указ о введении военного положения будет отправлен на утверждение Совфеда, подчеркнув, что Госдуму о решении также уведомили.

Президент объяснил введение военного положения в субъектах, что в них уже действовало военное положение до вхождения в состав России. Путин заявил о необходимости привести в соответствии с российским законодательство четырех новых субъектов.

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Анастасия Шейкина
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