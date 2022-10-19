Европейская страна резко сократила закупки газа из России

Президент Словакии заявила, что страна сократила закупки газа из России с 85 до 33%

С начала февраля 2022 года Словакия смогла значительно сократить зависимость от российского газа, заявила президент страны Зузана Чапутова, выступая в Европарламенте.

Ранее страна получала из России 85 процентов от общего объема потребляемого топлива в республике, сейчас показатель снизился до 33 процентов. Достичь такого уровня Словакии удалось благодаря диверсификации закупок, объяснила глава государства.

Чапутова призвала Евросоюз договориться о введении ограничения цен на газ и отделении стоимости топлива от цен на электричество. Президент Словакии также заявила о важности развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее отмечала, что Европа в сжатые сроки сумела заместить две трети российского газа и продолжает снижать зависимость от Москвы значительно быстрее, чем планировалось. Весной эксперты ожидали, что переход займет несколько лет, но власти Евросоюза резко сократили газовую зависимость за восемь месяцев.

Результатом усилий Европы стало опережающее планы заполнение подземных газовых хранилищ (ПХГ) даже с учетом остановки российских газопроводов и резкого снижения поставок. В настоящий момент европейские ПХГ заполнены на 92,6 процента, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.