Энергетик оценил шансы Украины пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС

Специалист по электроэнергетике оценил шансы Украины перезимовать с оставшимися ГЭС и АЭС

Специалист по электроэнергетике назвал условие, при котором подконтрольные Киеву территории смогут пройти осенне-зимний период. Его слова приводит рассказал РИА Новости РИА Новости.

Собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным, имеет опыт работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины. Он считает, что страна переживет холода не только при работоспособности оставшихся АЭС и ГЭС, которые не требуют подвоза топлива, но и при сильном сжатии промышленности государства.

Эксперт отметил, что в СМИ до сих пор мало данных о масштабах ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре Украины. Но, исходя из того, что после 10 октября работа системы более-менее восстановилась в большинстве регионов, можно говорить о том, что повреждения были не критическими.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября в результате ракетных ударов со стороны России на Украине было разрушено 30 процентов электростанций. По его словам, из-за этого начались массовые отключения электроэнергии по всей стране.

Депутат Верховной рады Украины, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко порекомендовал украинцам помнить о возможности «тепловой миграции».