Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:40, 19 октября 2022Бывший СССР

Энергетик оценил шансы Украины пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС

Специалист по электроэнергетике оценил шансы Украины перезимовать с оставшимися ГЭС и АЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Frank Rumpenhorst / Globallookpress.com

Специалист по электроэнергетике назвал условие, при котором подконтрольные Киеву территории смогут пройти осенне-зимний период. Его слова приводит рассказал РИА Новости РИА Новости.

Собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным, имеет опыт работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины. Он считает, что страна переживет холода не только при работоспособности оставшихся АЭС и ГЭС, которые не требуют подвоза топлива, но и при сильном сжатии промышленности государства.

Эксперт отметил, что в СМИ до сих пор мало данных о масштабах ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре Украины. Но, исходя из того, что после 10 октября работа системы более-менее восстановилась в большинстве регионов, можно говорить о том, что повреждения были не критическими.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября в результате ракетных ударов со стороны России на Украине было разрушено 30 процентов электростанций. По его словам, из-за этого начались массовые отключения электроэнергии по всей стране.

Депутат Верховной рады Украины, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко порекомендовал украинцам помнить о возможности «тепловой миграции».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС
Пленный подполковник ВСУ рассказал об убийствах мирных жителей ради транспорта
Еще одной категории россиян попросили дать бронь от мобилизации
Северокорейские военные обстреляли морскую границу с Южной Кореей
В России допустили введение Грузией лимита на пребывание россиян в стране
В МОК сделали новое заявление о санкциях против России
В Херсонской области назвали число планируемых к перемещению жителей
Российского охранника осудили на 21 год за убийство начальника из-за спора
Пульмонолог предупредил россиян об опасности курения кальянов
Энергодар остался без электроэнергии в результате обстрелов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.