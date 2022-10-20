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17:54, 20 октября 2022Россия

Стало известно наказание по внесенному закону о запрете ЛГБТ-пропаганды

Штрафы по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей составят до пяти миллионов рублей

Фото: courtney coles / Unsplash

Административные штрафы по внесенному в Госдуму закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей составят до пяти миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию законопроекта.

Как стало известно, изменения коснутся статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Согласно законопроекту, за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних граждан предлагается наказывать штрафом от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, а юридических лиц — от одного до двух миллионов рублей.

Если ЛГБТ-пропаганда ведется с помощью средств массовой информации или в интернете, то штрафы для граждан могут составить от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 тысяч рублей до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц — от двух до пяти миллионов рублей.

Константин Лысяков
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