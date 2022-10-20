Раскрыты катастрофические последствия коллапса Гольфстрима

Nature Communications: ослабление атлантических течений приведет к дестабилизации ледников

Ожидающееся ослабление атлантических океанических течений в составе глобальной циркуляции AMOC может усугубить и без того катастрофические последствия глобального изменения климата и привести к быстрому исчезновения арктических ледников. Эту связь раскрыли ученые Бременского университета (Германия), Центра океанических исследований имени Гельмгольца (Германия), Университета Сан-Паулу (Бразилия) и Института геологии и минералогии Кёльнского университета (Германия). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC) — это система океанических течений, несущих на север теплые соленые воды в верхнем слое океана, включая Гольфстрим, и транспортирующих холодные глубинные воды в южном направлении. Она представляет собой фундаментальный механизм регуляции климата, объединяющий атмосферные и термохалинные, то есть связанные с температурой и соленостью, факторы. Предполагается, что в XXI веке AMOC значительно ослабнет из-за изменения климата, последствием чего станет увеличение риска экстремальных погодных явлений.

Предполагается, что коллапсы AMOC происходили во время последнего ледникового периода. Согласно одной из широко обсуждаемых гипотез, причиной стал массовый выброс пресной воды в результате таяния айсбергов во время одного из событий Хайнриха, когда из-за нестабильности Лаврентийского ледникового щита резко увеличилась скорость схода ледников в море. Однако косвенные данные показывают, что глубоководная циркуляция океана ослабла еще до события Хайнриха и сама стала причиной дестабилизации ледникового щита.

Исследователи проанализировали соотношение магния и кальция в раковинах древних фораминифер Neogloboquadrina pachyderma, извлеченных из отложений западной субполярной части Северной Атлантики. Известно, что соотношение магния и кальция зависит от температуры морской воды: чем выше температура, тем больше магния будет включено в кальцит раковины. Кроме того, было определено соотношение изотопов кислорода-18 и кислорода-16, из которого были выведены региональные показатели солености Атлантики. Изученные образцы охватывали последние 35 тысяч лет.

Оказалось, что за последние 27 тысяч лет каждому событию Хайнриха, цикличность которых составляла 5-10 тысяч лет, предшествовало значительное и резкое повышение температуры подповерхностных вод в Атлантике. По словам авторов работы, это первое убедительное доказательство того, что накопление тепла в океане провоцировало таяние морских окраин Лаврентийского ледникового щита вокруг Лабрадорского моря, что влекло за собой событие Хайнриха — сползание ледников в море и откалывание огромного количества айсбергов.

Повторяющееся потепление подповерхностных вод в субполярной Атлантике соответствует периодам ослабления AMOC. Согласно выводам исследователей, ослабление AMOC, которое ждет человечество в скором будущем, может привести к ускорению потепления северной Атлантики, ухудшению стабильности современных арктических ледников и баланса пресной воды в Северной Атлантике.