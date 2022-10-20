«Роснефть» завершила экологические полевые работы 2022

В 2022 году «Роснефть» провела три экспедиции в малоизученные районы Российской Арктики

В 2022 году НК «Роснефть» в рамках национального проекта «Экология» провела три экспедиции в труднодоступные и малоизученные районы Российской Арктики. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщили представители компании. В текущем полевом сезоне ученые изучали популяции белой чайки, атлантического подвида моржа и дикого северного оленя.

«Роснефть» ведет исследования по сохранению и мониторингу ключевых видов-биоиндикаторов арктических экосистем в соответствии с соглашением с Министерством природных ресурсов и экологии, подписанным в 2019 году. Специалисты компании и ведущих профильных научных институтов страны суммарно провели в экспедициях больше 14 месяцев.

С помощью установленных фотоловушек получено 200 тысяч фотографий. Для лабораторных анализов отобрано свыше 600 биологических образцов. Полевые работы 2022 года стали завершающими для проекта. По их результатам будут разработаны практические решения по охране окружающей среды на лицензионных участках компании.

В 2022 году исследования популяции белой чайки – редкого вида морских птиц, занесенного в Красную книгу — велись на севере Карского моря на острове Визе. Кроме того, обследованы еще 8 мест гнездования, в том числе острова Голомяный, Средний, Домашний. На 8 чаек были установлены GPS-трекеры для выявления районов добывания пищи. Также удалось снять 2 трекера, установленных в 2020 году, что позволит проанализировать годовые перемещения птиц.

Наблюдения за моржами в 2022 году велись в рамках рейса «Плавучего университета» по маршруту Диксон — Земля Франца Иосифа — Архангельск. Самое крупное лежбище животных обнаружено на острове Хейса. 658 особей (ранее фиксировали не более 150-ти) держались далеко от воды — такое поведение животных прежде не было описано в научной литературе.

В 2022 году исследования популяции дикого северного оленя велись на Восточном Таймыре. Протяженность маршрутов авиаучета животных превысила 13 тысяч километров. Корректировка проводилась по сигналам радио-маячков, установленных на оленей в прошлые годы.

Ранее в 2020/21 годах ученые в рамках проекта изучали поведение белых медведей на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа. В задачи экспедиций входило: определить частоту встреч хищника, провести морфометрические измерения и оснастить животных спутниковыми передатчиками для изучения маршрутов миграции.

Данные, собранные в экспедициях «Роснефти», позволят актуализировать современное представление об ареалах исследуемых видов.

