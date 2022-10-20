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10:48, 20 октября 2022Экономика

Стало известно о cнятии «прямо с эшелона» мобилизованных сотрудников банков

«Ъ»: российским банкам начали возвращать мобилизованных сотрудников

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российским банкам начали возвращать сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации, об этом стало известно «Коммерсанту».

«Есть уже случаи, когда представители банка приезжали в военкомат, призвавший их сотрудника, с документами, подтверждающими, что тот находится в списке на бронь, и его возвращали, кого-то прямо с эшелона снимали», — рассказал один из источников издания.

В конце сентября ЦБ запросил у российских кредитных организаций списки сотрудников, которые подлежат частичной мобилизации, но могут претендовать на бронь. Запрос получили все системно значимые банки — около сотни кредитных организаций и банковских групп. Сформированные списки они должны были направить регулятору 28 сентября.

По данным «Коммерсанта», предоставляемые банками списки сотрудников, попавших в финальный документ ЦБ, в военкоматах принимали с большой неохотой или не брали совсем. Затягивание процесса во многом было связано с тем, что списки банковских сотрудников доставляют в военкоматы не по электронной почте, а на бумаге, с печатью и подписью.

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Платон Щукин
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