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13:56, 20 октября 2022Силовые структуры

Действия нацистов во время блокады Ленинграда признали геноцидом

В Санкт-Петербурге суд признал геноцидом действия нацистов во время блокады Ленинграда

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости / Wikimedia

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил требования городского прокурора и признал геноцидом действия нацистов в отношении советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) во время блокады Ленинграда. Об этом «Ленте.ру» сообщили объединенной в пресс-службе судов региона.

По данным ведомства, за время блокады погибло более 1 миллиона человек, а ущерб составил 35 триллионов рублей.

Дело рассматривалось на семи заседаниях, было допрошено 12 специалистов и 4 свидетеля. Кроме того, в рамках расследования уголовных дел о преступлениях времен ВОВ следствие изучило архивные документы и материалы с грифом «Совершенно секретно».

Ранее стало известно, что суд признал геноцидом действия гитлеровцев и их союзников в Ленобласти с 1941 по 1944 год.

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Екатерина Власова
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