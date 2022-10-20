Действия нацистов во время блокады Ленинграда признали геноцидом

В Санкт-Петербурге суд признал геноцидом действия нацистов во время блокады Ленинграда

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил требования городского прокурора и признал геноцидом действия нацистов в отношении советского народа в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) во время блокады Ленинграда. Об этом «Ленте.ру» сообщили объединенной в пресс-службе судов региона.

По данным ведомства, за время блокады погибло более 1 миллиона человек, а ущерб составил 35 триллионов рублей.

Дело рассматривалось на семи заседаниях, было допрошено 12 специалистов и 4 свидетеля. Кроме того, в рамках расследования уголовных дел о преступлениях времен ВОВ следствие изучило архивные документы и материалы с грифом «Совершенно секретно».

Ранее стало известно, что суд признал геноцидом действия гитлеровцев и их союзников в Ленобласти с 1941 по 1944 год.