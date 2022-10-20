Чичериной присвоили звание заслуженной артистки России

Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание заслуженной артистки России

Президент России Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что звание заслуженного артиста исполнительнице присвоили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Российская рок-исполнительница Чичерина родилась в 1978 году в Свердловске. В 1997 году основала группу «Чичерина». Через три года вышел первый альбом коллектива «Сны», который принес основательнице всероссийскую известность. Всего в дискографии группы насчитывается восемь пластинок. Последний альбом «Песни военных лет» вышел в 2020 году.

В марте украинская Генпрокуратура возбудила дело против Чичериной. Артистку обвинили в надругательстве над государственным символом и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.