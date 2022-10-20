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14:31, 20 октября 2022Культура

Чичериной присвоили звание заслуженной артистки России

Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание заслуженной артистки России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что звание заслуженного артиста исполнительнице присвоили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Российская рок-исполнительница Чичерина родилась в 1978 году в Свердловске. В 1997 году основала группу «Чичерина». Через три года вышел первый альбом коллектива «Сны», который принес основательнице всероссийскую известность. Всего в дискографии группы насчитывается восемь пластинок. Последний альбом «Песни военных лет» вышел в 2020 году.

В марте украинская Генпрокуратура возбудила дело против Чичериной. Артистку обвинили в надругательстве над государственным символом и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Дениза Мацаева
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