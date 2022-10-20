Илон Маск раскритиковал действия ФРС США, назвав завышенными текущие учетные ставки

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, назвав завышенными текущие учетные ставки. Его слова приводит CNBC.

«ФРС повышает учетные ставки больше, чем следовало. Я думаю, в конечном счете они это поймут и снова опустят ставки», — заявил предприниматель.

Отвечая на вопрос о текущем состоянии экономики в Северной Америке, Маск назвал его «довольно хорошим» в отличие от Европы, которая столкнулась с проблемами из-за роста цен на энергоносители и КНР, где наблюдаются сложности на рынке недвижимости.

Ранее The Wall Street Journal писало, что США в следующие 12 месяцев могут столкнуться с рецессией и ростом безработицы. По данным издания, экономический спад в указанном периоде наступит в Соединенных Штатах с вероятностью в 63 процента, хотя с июля 2020 года этот показатель никогда не превышал 50 процентов.

