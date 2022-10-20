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19:57, 20 октября 2022Бывший СССР

ЕС отправит на Украину энергетическое оборудование

Глава МИД Украины Кулеба заявил о поставке более 600 единиц энергооборудования от ЕС
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) поставят на Украину более 600 единиц энергетического оборудования. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомства.

«Украинские дипломаты также обратились к нескольким десяткам международных и неправительственных организаций и частных компаний с запросом на поставку генераторов, их комплектующих и запчастей, а также оборудования для ГТС (газотранспортная система – прим. «Ленты.ру»). (…) Уже удалось договориться о первых поставках из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. Первые из около 600 единиц оборудования поступят уже на следующей неделе», — сообщил он.

Глава МИД уточнил, что Киев направил запросы на получение помощи через механизм гражданской защиты ЕС (EARCC) и систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC). По его словам, полученное энергооборудование поможет преодолеть последствия обстрела.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что с 10 октября по объектам энергетики страны нанесено уже около 300 ракетных, артиллерийских ударов, а также атак дронами. Кроме того, он призвал население экономить электроэнергию.

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Кристина Есикова
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