В Праге начнется суд над россиянином Франчетти

Суд в Праге рассмотрит уголовное дело против россиянина Франчетти

Суд в Праге приступит к рассмотрению уголовного дела против гражданина России Александра Франчетти, обвиняемого в организации преступной группировки (ОПГ) в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС .

По информации чешских правоохранителей, судебное заседание начнется в 10:00 по московскому времени. Оно будет проходить в СИЗО Рузыне, где содержится россиянин.

Адвокат Франчетти в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Александр Суржин также подтвердил агентству информацию о начале судебного процесса над россиянином.

В августе прокуратура Чехии обвинила Франчетти в создании в Севастополе ОПГ, которая приняла участие во включении Крыма в состав российских территорий. Сообщается, что мужчина вел разведдеятельность в пользу России в Крыму в 2014 году. Россиянин был задержан в пражском аэропорту в 2021 году, по международному ордеру на арест, выданному Украиной.