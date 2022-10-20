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02:51, 20 октября 2022Путешествия

Посол России рассказал о диалоге с Грецией по восстановлению авиасообщения

Посол РФ в Греции Маслов: Россия и Греция не ведут диалог о восстановлении авиасообщения

Фото: Иван Секретарев / РИА Новости

Власти Греции и России не ведут диалог о восстановлении авиасообщения между странами. Об этом посол России в Греции Андрей Маслов рассказал в интервью газете «Известия».

По словам Маслова, турпоток из России в Грецию «практически иссяк». «Речи о восстановлении авиасообщения тоже не идет, потому что это решение в конце февраля греческим правительством было принято в рамках общих санкций Евросоюза в отношении России. Мы приняли, как известно, зеркальные меры», — отметил Маслов.

Как отмечает издание, в первом полугодии Грецию посетили примерно 15 тысяч россиян, что вдвое меньше по сравнению с 2021 годом. Даже в первые шесть месяцев пандемии страну посетили свыше 19 тысяч туристов.

«В 2019 году и в предыдущие годы количество наших туристов, посетивших Грецию, исчислялось сотнями тысяч — примерно 700-800 тыс. Был даже рекордный 2013 год, когда Грецию посетили 1,3 миллиона российских туристов. Сейчас, конечно, ситуация другая», — подчеркнул дипломат.

Ранее посол Непала в России Милан Радж Туладхар рассказал о начавшихся переговорах с Россией относительно возобновления прямых рейсов в Катманду. Он подчеркнул, что Непал пользуется спросом среди туристов, включая российских.

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Юлия Мискевич
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