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Россия и Непал обсудили восстановление авиасообщения

Посол Непала Туладхар: ведутся переговоры о возвращении прямых рейсов из России в Катманду

Фото: Emanu / Unsplash

Посол Непала в России Милан Радж Туладхар рассказал о начавшихся переговорах с Россией относительно возобновления прямых рейсов в Катманду. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он подчеркнул, что Непал пользуется спросом среди туристов, включая российских. «В 2004 году причина прекращения полетов "Аэрофлота" была в основном экономическая, потому что летать в Катманду было невыгодно, так как рейсов было меньше. Но ситуация полностью изменилась. В постпандемийный период все сейчас набирает обороты, особенно международный туризм», — сказал посол.

Возвращение прямых рейсов увеличит поток россиян в Азию, центром которой является Непал, заявил он. «Мы будем принимать гостей из России, и с непальской стороны туристов в Россию будет больше. Поэтому я прошу "Аэрофлот" поработать над возобновлением рейсов в Катманду», — пояснил Милан Радж Туладхар. Он также пообещал приложить все возможные усилия для этого.

Ранее российский перевозчик «Аэрофлот» объявил о возвращении рейсов на излюбленные азиатские курорты россиян. Перелеты будут доступны в Шри-Ланку, Гоа и Таиланд.

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Варвара Кузьмина
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