Эксперты обсудили опыт регионов по поддержке мобилизованных и их семей

Эксперты круглого стола ЭИСИ обсудили опыт регионов по поддержке мобилизованных и их семей

На площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Поддержка мобилизованных в России: опыт регионов». Губернаторы, представители общественных движений и эксперты оценили меры поддержки мобилизованных и их семей в регионах страны и ответили на вопрос о том, что позволяет сделать мобилизацию эффективной.

Участники дискуссии — глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Кировской области Александр Соколов, глава Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Костромской области Сергей Ситников, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Борис Подольный, политолог, политический обозреватель Александр Асафов и директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Губернаторы российских регионов поделились опытом поддержки мобилизованных и их семей, а также тех военнослужащих, которые уже вернулись из зоны проведения специальной военной операции.

Глава Кировской области Александр Соколов стал одним из первых региональных руководителей, которые регулярно встречаются с мобилизованными и в режиме диалога разрабатывают адресные меры поддержки военнослужащих и их семей. Губернатор подчеркнул, что область реализует несколько направлений работы по сопровождению частичной мобилизации. Первое направление — льготы, которые регион устанавливает для семей военнослужащих. «Мы сделали бесплатный проезд для несовершеннолетних детей на муниципальном транспорте, ввели компенсацию на посещение муниципальных и частных детских садов, бесплатное питание в школах. Создали горячую линию, на которую могут обратиться члены семьи мобилизованных. Также закрепляем за семьями социальных работников, ввели бесплатное санаторно-курортное лечение для тех, кто вернется с фронта, и для членов их семей. Распространили все льготы не только на семьи мобилизованных, но и на семьи добровольцев и военнослужащих по контракту», — рассказал о принятых мерах поддержки Соколов. Второе направление — работа регионального благотворительного фонда «За Вятку». Губернатор рассказал, что с момента объявления частичной мобилизации собрано более 80 миллионов рублей, за счет которых для военнослужащих закупается все необходимое.

По словам главы региона, в воинские части Кировская область уже отправила более 30 тонн груза. Третье направление региональной работы в условиях мобилизации — поддержка сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. В условиях мобилизации они перешли на круглосуточный режим работы, и региональные власти для поддержки сотрудников приняли решение о запуске ночных рейсов транспорта, ночных смен в детских садах. Кировская область также принимает участие в межрегиональной кооперации в условиях мобилизации. Так, к Александру Соколову обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с просьбой помочь с пиломатериалами. По словам главы Кировской области, лесопользователи из региона отреагировали на просьбу и подготовили к отправке в Белгородскую область порядка 740 кубометров пиловочника.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев обозначил три принципа работы региона в условиях частичной мобилизации. Первый из них — оперативность. «Мы считаем, что решения надо принимать быстро. Мой указ о мерах поддержки был принят уже 25 сентября, а теперь мы постепенно расширяем спектр мер в зависимости от потребностей людей», — сообщил Николаев. Второй принцип — диалог, поскольку частичная мобилизация стала, по словам главы республики, шоком для общества. «Поэтому я общался с женами и матерями военнослужащих, чтобы выслушать их предложения. Их переживания, боль, страхи помогают нам получить обратную связь для принятия адресных решений о мерах поддержки семей мобилизованных. По итогам встречи с женщинами подписали перечень поручений военкому, правительству республики и другим ведомствам. Все семьи мобилизованных нуждаются в психологическом сопровождении. Это нужно любой семье, члены которой сейчас воют», — констатировал глава Якутии.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников отметил, что специфика региональных полков заключается в укомплектовании уроженцами Костромской области более чем на 80 процентов. «Все горе и радости мы делим вместе с нашими военнослужащими», — заключил он. Отдельное внимание в ходе выступления Ситников остановил на вопросе психологической поддержки военнослужащих, включая тех, кто уже возвращается из зоны специальной военной операции после получения ранений и так далее. «Мы должны делать все возможное, чтобы реабилитация и ресоциализация наших земляков после возвращения из зоны проведения специальной военной операции прошла успешно. У нашей страны уже есть негативный опыт, как, например, возвращение военнослужащих из Афганистана. Все проблемы мы помним, и именно поэтому поставили для себя задачи, связанные с социализацией и реабилитацией военнослужащих. Уже сейчас в регион возвращаются военнослужащие по состоянию здоровья, поэтому работа с ними у нас уже проводится. Отдельно социально-психологическая работа проводится и с семьями, в первую очередь, с детьми военнослужащих. Людям, у которых погибли мужья, сыновья, очень нужна психологическая поддержка. Им нужны те, кто разделят с ними боль, и мы это прекрасно понимаем», — поделился губернатор.

Представители общественных движений в ходе круглого стола рассказали о том, как в сопровождение мобилизационных процессов включились волонтеры. «Специальная военная операция — новый вызов для страны, а любой вызов людей объединяет. Волонтерское движение стремится на вызовы реагировать. Наша главная задача сейчас — помощь внутри страны, семьям мобилизованным. Это сотни тысяч семей, которым нужна забота, чтобы их кто-то обнял и дал уверенности в завтрашнем дне. Такую уверенность деньгами не дать, ее можно дать заботой волонтеров», — подчеркнул председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, депутат новой волны Артем Метелев. Он рассказал, что в рамках проекта МыВместе работает горячая линия, на которую может обратиться каждый, кому в контексте мобилизации необходима психологическая или юридическая помощь. Помимо этого, волонтеры проекта занимаются адресной помощью семьям военнослужащих и сосредотачиваются на регулярном сопровождении таких семей.

Заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Борис Подольный рассказал о работе благотворительного фонда «Все для Победы» в условиях частичной мобилизации. Он анонсировал, что на сегодняшний день фондом собрано более 2,8 миллиарда рублей и подчеркнул, что это 900 тысяч транзакций. Собранные средства идут на обеспечение мобилизованных всем необходимым. «После объявления мобилизации стало очевидным, что граждане России хотят поддерживать своих земляков, которые массово уходят в воинские части. Мы открыли возможность формирования региональных сборов. Формат следующий. Практически во всех регионах есть части, дислоцированные там. Скорее всего, не все ребята там — жители региона, но большая часть — безусловно оттуда. Мы несем ответственность за военнослужащих, которые уходят служить из наших регионов. Сбор объявляет известный в регионе человек, мы создаем под этот сбор QR-код и открываем его, а на собранные средства закупаем необходимое для ребят и передаем в части», — рассказал Подольный.

Эксперты ЭИСИ обратили внимание на важность общественной консолидации в условиях частичной мобилизации и подчеркнули, что принимаемые в регионах меры поддержки — один из инструментов такой консолидации.