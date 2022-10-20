Бездомный мужчина стал стриптизером и изменил свою жизнь

Metro: бездомный из Великобритании изменил жизнь с помощью стриптиза

Уроженец Великобритании стал бездомным из-за потасовки в баре и изменил свою жизнь с помощью стриптиза. Об этом сообщает Metro.

В 2003 году в одном из баров Манчестера бывший пожарный Дэнни Клиффорд ввязался в драку. Позже выяснилось, что он вступил в конфликт с представителями известной банды, которые начали преследовать его и угрожать расправой. Чтобы защитить себя, Клиффорд переехал в Австралию.

Сначала все складывалось хорошо, и мужчине даже удалось найти друга. Однако вскоре его ограбили, лишив документов и денег. В итоге у Клиффорда остался мобильный телефон и несколько предметов одежды. Он не хотел звонить родителям и беспокоить их и решил попробовать найти выход из ситуации. Ему приходилось ночевать на пляже и заряжать телефон в прачечной.

Примерно через месяц бродяжничества британец узнал, что в одном из местных спортзалов раздают бесплатные абонементы. «Я пошел туда в основном потому, что мне было скучно и одиноко. Там ко мне подошел парень, который там работал, и сказал, что мне стоит попробовать себя в стриптизе. Он сказал, что у меня красивое тело, и я буду там нарасхват», — рассказал Клиффорд. Он отказался от предложения мужчины, но передумал, когда в очередной раз мучался от голода, сидя на пляже.

Когда Клиффорд впервые пришел в клуб, другие стриптизеры его радушно приняли и научили всему, что умели сами. Танцоров не смутило то, что у британца не было опыта, они по достоинству оценили его внешность и обаяние и выпустили на сцену. Ему предложили 150 австралийских долларов (около шести тысяч рублей) за смену, и он согласился. Вскоре Клиффорд начал получать удовольствие от танцев и нашел свое амплуа — он переодевался в ковбоя.

Несмотря на успех и востребованность в профессии, Дэнни отказался от стриптиза ради отношений с девушкой. Он поступил на курсы актерского мастерства и теперь пишет пьесы и играет в них. Несмотря на успех и востребованность в профессии, Дэнни отказался от стриптиза ради отношений с девушкой. Он поступил на курсы актерского мастерства и теперь пишет пьесы и играет в них. Мужчина признался, что завязал со стриптизом навсегда, а, если и станцует приватный танец еще раз, то только для любимой в брачную ночь.

Ранее сообщалось, что женщина встретила бездомного у супермаркета, влюбилась в него и вскоре вышла за него замуж и родила двоих детей. Мы мгновенно влюбились друг в друга. Я знала, что он тот, кто мне нужен. Он был таким милым», — призналась женщина.

