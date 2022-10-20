Японский автопроизводитель отказался от контракта в России

Японский автопроизводитель Isuzu расторгнет контракт с российским партнером «Соллерс»

Совместное предприятие российского автопроизводителя «Соллерс» и японской Isuzu получило одобрение правительства на расторжение специального инвестиционного контракта (СПИК). Такое решение подтвердили в «Исузу Рус» и Минпромторге, пишет «Коммерсантъ».

Договор между Isuzu и «Соллерс» стал одним из первых СПИК в автопроме. Он предполагал выпуск в 2021 году совместного продукта под названием УАЗ City. Ожидалось, что совокупные вложения в проект составят 4,96 миллиарда рублей.

Однако из-за изменений условий на рынке создание автомобиля перестало интересовать японскую компанию В конце 2021 года глава «Исузу Рус» Фабрис Горлье объяснил, что партнеры хотели создать высоколокализованный продукт на басе шасси Isuzu, но в новых обстоятельствах СПИК потерял практический смысл и от него придется отказаться.

Причиной стал пересмотр правительством правил компенсации утилизационного сбора в 2019 году. Если ранее они гарантировались при наличии СПИК, то затем стали зависеть от уровня локализации.

Сергей Удалов из «Автостата» отметил, что в настоящее время выход из партнерств и обязательств для иностранной компании проще, чем год назад, поэтому японская компания воспользовалась случаем. При этом, скорее всего, для компании процесс пройдет без лишних расходов. В Минпромторге подтвердили, что «Исузу Рус» не успела воспользоваться льготами.

По мнению эксперта, в текущих обстоятельствах под вопрос ставится и существование завода Isuzu в Ульяновске, запущенного в 2012 году. У концерна есть проблемы с доставками комплектующих, поэтому выпуск приостановлен с весны 2022 года, хотя запасы автомобилей еще сохраняются. Японские СМИ указывали, что руководство компании рассматривает прекращение деятельности предприятия, однако пока Isuzu соответствующих заявлений не делала.

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