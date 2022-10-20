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10:18, 20 октября 2022Экономика

Японский автопроизводитель отказался от контракта в России

Японский автопроизводитель Isuzu расторгнет контракт с российским партнером «Соллерс»

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Совместное предприятие российского автопроизводителя «Соллерс» и японской Isuzu получило одобрение правительства на расторжение специального инвестиционного контракта (СПИК). Такое решение подтвердили в «Исузу Рус» и Минпромторге, пишет «Коммерсантъ».

Договор между Isuzu и «Соллерс» стал одним из первых СПИК в автопроме. Он предполагал выпуск в 2021 году совместного продукта под названием УАЗ City. Ожидалось, что совокупные вложения в проект составят 4,96 миллиарда рублей.

Однако из-за изменений условий на рынке создание автомобиля перестало интересовать японскую компанию В конце 2021 года глава «Исузу Рус» Фабрис Горлье объяснил, что партнеры хотели создать высоколокализованный продукт на басе шасси Isuzu, но в новых обстоятельствах СПИК потерял практический смысл и от него придется отказаться.

Причиной стал пересмотр правительством правил компенсации утилизационного сбора в 2019 году. Если ранее они гарантировались при наличии СПИК, то затем стали зависеть от уровня локализации.

Сергей Удалов из «Автостата» отметил, что в настоящее время выход из партнерств и обязательств для иностранной компании проще, чем год назад, поэтому японская компания воспользовалась случаем. При этом, скорее всего, для компании процесс пройдет без лишних расходов. В Минпромторге подтвердили, что «Исузу Рус» не успела воспользоваться льготами.

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По мнению эксперта, в текущих обстоятельствах под вопрос ставится и существование завода Isuzu в Ульяновске, запущенного в 2012 году. У концерна есть проблемы с доставками комплектующих, поэтому выпуск приостановлен с весны 2022 года, хотя запасы автомобилей еще сохраняются. Японские СМИ указывали, что руководство компании рассматривает прекращение деятельности предприятия, однако пока Isuzu соответствующих заявлений не делала.

Ранее сообщалось, что корейский автоконцерн Hyundai Motor задумался о продаже завода в Санкт-Петербурге, так как больше «не может вести нормальную финансовую деятельность»

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Платон Щукин
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