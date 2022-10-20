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11:03, 20 октября 2022Россия

Минобороны показало кадры уничтожения дронами-камикадзе техники ВСУ

Минобороны опубликовало видео уничтожения дронами-камикадзе ВДВ военной техники ВСУ

Воздушно-десантные войска России (ВДВ) нанесли ряд ударов дронами-камикадзе по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видел применения беспилотников опубликовало Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

На публикуемых кадрах видны удары дрона неназванной модели по гаубице Мста-Б, радиолокационным комплексам, танку и бронированным автомобилям. Оборонное ведомство отмечает, что атака беспилотника-камикадзе корректировалась другим беспилотником, парящим над местом удара.

Министерство обороны сообщило, что подвергшаяся ударам барражирующих боеприпасов техника ВСУ была уничтожена.

Ранее Минобороны показало видео ударов ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа по объектам ВСУ.

Валерий Розенберг
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