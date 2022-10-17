Минобороны показало видео ударов «Искандеров» по объектам ВСУ

Минобороны России показало видео ударов ракетных комплексов «Искандер» по объектам ВСУ

Минобороны России в своем Telegram-канале показало видео ударов ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах показано, как на командном пункте ракетного комплекса «Искандер» принимают координаты цели. Команда передается на передвижную пусковую установку. После получения цели «Искандер» из укрытия выдвигается на огневую позицию, чтобы выполнить пуск ракеты.

Как отметили в ведомстве, несмотря на внушительные размеры, комплекс двигается по бездорожью легко и быстро. Точечные удары наносятся на удалении от гражданских объектов. После пусков комплекс немедленно свертывается.

Подчеркивается, что «Искандер» по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире. Комплекс может работать далеко за линией фронта и с хирургической точностью поражать любые объекты.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры первого применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по технике и бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ланцет-3» оснащен оптико-электронным устройством, которое дает возможность оператору обнаружить цель и навести боеприпас. Также барражирующие боеприпасы позволяют отменять атаку.

