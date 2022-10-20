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10:36, 20 октября 2022Бывший СССР

Казахстан вывез большую часть посольства на Украине в Польшу

МИД Казахстана вывез большинство сотрудников посольства на Украине в Польшу
Мухтар Тлеуберди

Мухтар Тлеуберди. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

МИД Казахстана вывез большую часть сотрудников посольства на Украине в Польшу. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди, передает zakon.kz.

«Мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников», — заявил министр.

По его словам, в Киеве сейчас остается консул, который ежедневно принимает казахстанцев и оказывает помощь в эвакуации. Остальные сотрудники посольства ведут работу удаленно из Варшавы.

Ранее стало известно, что Сербия решила закрыть свое посольство на Украине из соображений безопасности.

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Алевтина Запольская
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