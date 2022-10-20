Воздушная тревога объявлена в Киеве, жителей призвали пройти в укрытия

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей города призвали пройти в укрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты!», — указали киевские власти.

Накануне на левом берегу Днепра в Киеве произошли стрельба и взрыв. При этом, по информации украинского агентства УНИАН, воздушная тревога в столице не объявлялась.