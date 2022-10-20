Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:31, 20 октября 2022Бывший СССР

В Киеве объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киеве, жителей призвали пройти в укрытия
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Reuters

В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей города призвали пройти в укрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты!», — указали киевские власти.

Накануне на левом берегу Днепра в Киеве произошли стрельба и взрыв. При этом, по информации украинского агентства УНИАН, воздушная тревога в столице не объявлялась.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Украины предупредили об отключении электричества по всей стране
Россиянам рассказали о возможности получить двойную пенсию
Посол России заявил о вступлении Запада на «минное поле»
В детсадах Германии введут вегетарианское меню из-за роста цен
Россия пригрозила пересмотреть отношения с ООН из-за беспилотников на Украине
Веерные отключения света в Киеве начались раньше срока
В Киеве объявлена воздушная тревога
Телескоп James Webb сделал новые снимки Столпов Творения
Иран ответил на обвинения в передаче России беспилотников
В ЛНР оценили планы Израиля поставлять оружие Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.