Последствия для экономики от падения спроса на кредиты объяснили

Эксперт Григорьев: снижение спроса на кредиты создаст снижение потребительской активности

Снижение спроса на кредиты приведет к снижению потребительской активности россиян. Такое последствие для экономики назвал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил причины снижения интереса к кредитам.

Популярность кредитов у россиян

Спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и в октябре упал на 10-25 процентов. В банках объяснили, что такая тенденция нетипична для этого периода — обычно с начала осени и до конца года количество заявок на займы, наоборот, увеличивается.

«Это действительно необычное явление, потому что на протяжении пяти-шести лет рост объемов потребительского кредитования каждый год имел высокие темпы. Потребительские кредиты, автокредиты и ипотека — все это стало очень популярным у россиян», — заявил Григорьев.

Экономист также отметил, что в России значительно выросла доступность кредитов. Кредитные карты или кредит на незначительную сумму стало получить достаточно просто, считает он.

«Многие банки не требовали подтверждение дохода ни путем предоставления справки НДФЛ, ни справки по форме банка, поэтому кредит на незначительную сумму стал доступным», — объяснил финансист.

Последствия для экономики

Кредитование физических лиц приводит к росту спроса на потребительском рынке, напомнил Григорьев. Соответственно, снижение спроса покажет обратную картину, добавил он.

Снижение спроса на кредит, безусловно, приведет к тому, что потребительская активность россиян снизится Владимир Григорьев экономист

При этом экономист считает, что оценку потребительской активности можно будет дать только в начале 2023 года.

«Насколько произойдет снижение потребительской активности — можно будет оценить только тогда, когда будут подведены итоги четвертого квартала, то есть в будущем году. С точки зрения снижения потребительской активности это не очень хорошо. С точки зрения самих россиян, сложно сказать», — заметил он.

Падение спроса

Экономист объяснил, что уровень закредитованности населения в России достаточно высок. Он привел в пример, что часто объем платежей по кредитам превышает половину ежемесячной заработной платы человека.

«Это много. И если человек теряет работу или у него просто снижается доход, то он оказывается в очень сложном положении. Думаю, что падение спроса на кредит связанно именно с этим. В ситуации высокой неопределенности людей беспокоит то, что происходит в экономической сфере. Потому что в условиях неопределенности, конечно, разумнее кредит не брать», — заявил финансист.

Соответственно, тенденция снижения спроса на кредит продолжится, пока будет ситуация неопределенности, убежден Григорьев.

«Единственное, может измениться ситуация в декабре, потому что, как показывает жизненный опыт, Новый год — самый популярный и самый любимый праздник в нашей стране. Люди хотят отпраздновать, отдохнуть, куда-то поехать. Поэтому возможен всплеск в декабре. Но я не думаю, что он будет очень существенный», — заключил он.

Ранее на фоне усиления геополитических рисков российские банки начали поднимать максимальные ставки по кредитам. В некоторых случаях они взлетели выше 30 процентов.