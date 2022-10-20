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12:16, 20 октября 2022Силовые структуры

Суд оправдал тренера по рукопашному бою за убийство в драке росгвардейца

В Нижнем Новгороде суд оправдал тренера по рукопашному бою, убившего в драке росгвардейца
Николай Кукушкин

Николай Кукушкин. Фото: страница «Зал единоборств «Гагарин»» во «ВКонтакте»

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода оправдал молодого человека, которого обвиняли в убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, единодушно признавших подсудимого невиновным в совершении преступления по статьям 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия») и 105 УК РФ («Убийство»).

Речь идет о тренере по рукопашному бою Николае Кукушкине, убившем в драке военнослужащего Росгвардии, уточняет «Коммерсантъ».

Он из-за серьезных травм коленей перестал выступать на ринге, тренируя детей в клубе «Гагарин». Ранним утром 16 мая 2021 года Кукушкин с женой и друзьями гулял по Большой Покровской улице. Тренер с другом отошли за едой, а их спутницы остались ждать. К ним подошли знакомиться трое пьяных росгвардейцев.

Вернувшиеся Кукушкин и его товарищ попробовали объяснить военнослужащим, чтобы они не приставали к девушкам, но началась драка. В ходе конфликта тренер ударил ножом одного из росгвардейцев и тот скончался.

Кукушкина арестовали и обвинили в убийстве и покушении на двоих военнослужащих. Он провел в СИЗО почти полтора года.

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Любовь Ширижик
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