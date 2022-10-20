Лукашенко потребовал мобилизоваться и «воевать» в полях

Президент Лукашенко потребовал от губернаторов мобилизоваться и «воевать» в полях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от губернаторов «окончательно мобилизоваться», чтобы любым образом обеспечить уборку урожая, сообщает БЕЛТА.

В ходе совещания на тему формирования Всебелорусского народного собрания он подчеркнул, что если граждане страны не хотят воевать с оружием, то должны бороться в полях, на заводах и на фабриках. «Наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас», — заявил глава государства.

При этом он выразил уверенность, что цены в республике растут из-за нежелания руководителей и граждан достаточным образом мобилизоваться. В качестве примера он привел в ситуацию в Витебской области, что на некоторых предприятиях «выходной с середины пятницы до середины понедельника».

По мнению Лукашенко, проблемы идут от бардака на местах, который загоняют в стоимость товара, и если добавить организованности, то цены расти перестанут. Он напомнил губернаторам, что уже запретил своим указом ценам товаров расти до того, как правительство выработает меры контроля и регулирования ценообразования, ограничивающие рынок.

По оценкам Национального статистического комитета Белоруссии, в сентябре инфляция в стране в годовом исчислении достигла 17,4 процента. Лукашенко потребовал остановить рост цен вручную, а бизнесменам, которые не захотят подчиниться, пригрозил уголовными делами. За две недели под преследование попали десятки человек, проверками стоимости товаров занимаются силовики и чиновники.

При этом президент выразил уверенность, что дефицита товаров при государственном регулировании не возникнет, потому что если такое случится, что губернаторы и министры будут отвечать.