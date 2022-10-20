Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сочи
Сегодня
18:00 (Мск)
Урал
Фонбет Кубок России|Группа D
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Арсенал
Сегодня
20:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига Европы|Группа A. 2-й тур
Зенит
Сегодня
20:30 (Мск)
Крылья Советов
Фонбет Кубок России|Группа B
12:44, 20 октября 2022Спорт

Махачев заявил о намерении превзойти Нурмагомедова

Боец ММА Ислам Махачев заявил, что намерен провести больше защит титула, чем Нурмагомедов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев заявил о намерении превзойти успех соотечественника Хабиба Нурмагомедова. Об это он рассказал во время пресс-конференции перед поединком с бразильцем Чарльзом Оливейрой на YouTube-канале UFC.

«Я собираюсь провести больше защит титула, чем Хабиб. Позже я перейду в другой дивизион», — поделился планами спортсмен. Махачев выразил уверенность, что, если у него получится это сделать, Нурмагомедов будет только рад.

Поединок Махачева и Оливейры возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 23 октября. Победитель станет обладателем вакантного титула чемпиона организации в легком весе.

Махачев провел в UFC 12 поединков, потерпел одно поражение и одержал 11 побед (из них десять подряд). В активе Оливейры 30 боев в UFC, в которых он одержал 21 победу и потерпел восемь поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о новых ударах по инфраструктуре Украины
Одежда Uniqlo появилась на российском маркетплейсе
В ООН ответили на удары ВСУ по Белгородской области
Захарова обвинила НАТО в терроризме
Москвичам предрекли похолодание
В СНГ напомнили о полноправном членстве Украины в организации
Главному конкуренту Маска рассказали об опасности России и Китая в космосе
Медведев ответил Шольцу на обвинение России в использовании голода как оружия
Волочкова назвала свой самый экстравагантный поступок
Махачев заявил о намерении превзойти Нурмагомедова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.