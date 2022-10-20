Меган Маркл раскрыла свой способ не раздражаться из-за людей

Variety: Меган Маркл рассказала, что работает из дома вместе с принцем Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о повседневной жизни с принцем Гарри и раскрыла свой способ не раздражаться из-за людей. С ней побеседовала журналистка издания Variety.

Маркл объяснила, что с начала пандемии COVID-19 она вместе с принцем Гарри, как и большинство обычных людей, работает из дома. Это позволяет ей уделять время детям, готовить им по утрам завтрак и не пропускать важные моменты в их жизни. По ее словам, она сама отвечает на письма по электронной почте и старается делать это как можно быстрее, но ей далеко до мужа, который делает это сразу.

Герцогиня Сассекская подсказала способ, который помогает ей меньше раздражаться из-за людей. Во время медитаций или физических упражнений она просто начинает представлять обидчика шестилетним ребенком, благодаря чему негативные чувства по отношению к нему уходят, ведь на детей невозможно долго злиться.

У супругов общий домашний офис, откуда они проводят по видеосвязи все деловые встречи. При этом, по мнению Маркл, принцу Гарри в США приходится нелегко из-за разницы во времени с Великобританией. Сама она прошла через то же самое, когда жила в Лондоне.

Кроме того, герцогиня Сассекская призналась, что они с мужем любят перекусывать шоколадным печеньем, которое берут с собой в деловые поездки в Лос-Анджелес. Также пара нередко ездит в закусочную In-N-Out, так как ее очень любит принц Гарри. И в ближайшем от их дома в Монтесито заведении уже знают все блюда, которые супруги обычно заказывают.

Ранее американская ведущая, актриса и модель Клаудия Джордан уличила Меган Маркл во лжи об отборе девушек на съемки в реалити-шоу «Сделка». Знаменитость участвовала в шоу вместе с герцогиней Сассекской в роли «девушек с портфелем». По ее словам, создатели программы ценили актрис не только за внешность, но и за коммуникативные возможности.

