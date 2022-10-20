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12:44, 20 октября 2022Россия

Медведев ответил Шольцу на обвинение России в использовании голода как оружия

Медведев: Шольц встал на «грязную дорогу» упреков России в использовании голода

Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц встал на «грязную дорогу» упреков России в использовании энергии и голода как оружия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 20 октября, отвечая на обвинения канцлера.

«Теперь вот и немец Шольц вслед за своей подругой по правительству Бербок встал на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта. Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом», — подчеркнул он.

Медведев призвал Шольца вспомнить о периоде нацизма в Германии и напомнил о 30 миллионах погибших в этот период российских граждан.

Ранее в этот же день немецкий канцлер раскритиковал политику президента России Владимира Путина и заявил, что российский лидер «не смог сломить единство Запада».

Варвара Родикова
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