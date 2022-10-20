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12:48, 20 октября 2022Наука и техника

Главному конкуренту Маска рассказали об опасности России и Китая в космосе

SpaceNews: миллиардеру Безосу рассказали об опасности России и Китая в космосе

Фото: SpaceX / Unsplash

Официальные представители Космического командования США рассказали американскому миллиардеру Джеффри Безосу, владельцу компании Blue Origin, считающейся одним из главных конкурентов SpaceX Илона Маска, об опасности России и Китая в космосе. Об этом сообщает SpaceNews.

Представители Пентагона заявили, что в настоящее время Россия и Китай располагают лазерными системами, позволяющими ослеплять электрооптические камеры западных спутников. Другая возможность, которую имеет Пекин, — использование маневрирующих космических аппаратов для транспортировки спутников с одной орбиты на другую.

Отдельно отмечаются возможности «спутников-инспекторов», способных перемещаться на орбите вокруг заданного космического аппарата. Другая способность, которой располагают конкуренты США, — системы глушения связи, которые, по мнению американской стороны, в перспективе получат широкое распространение в космосе.

Особое внимание уделяется возможностям Москвы совершать кибертаки, а также системе частично-орбитального бомбометания, над которой активно работают в Китае.

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В Пентагоне уверены, что по своим возможностям китайская глобальная навигационная система догоняет американскую, а «космическая война» для Пекина носит экономический характер.

В августе Центральное телевидение Китая сообщило, что Пекин произвел успешный запуск ракеты с экспериментальным многоразовым космическим аппаратом.

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Иван Потапов
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