России понадобилось больше медиков и снабженцев

SuperJob: в России вырос спрос на медиков, фармацевтов, снабженцев и хозяйственников

После объявления президентом страны Владимиром Путиным частичной мобилизации в России работодатели начали значительно чаще искать на сайтах с вакансиями пиарщиков, рекламщиков и маркетологов, медиков, фармацевтов, снабженцев и хозяйственников. Об этом со ссылкой на исследование рекрутинговой компании SuperJob пишет News.ru.

С 26 сентября по 2 октября спрос на работников ретейла увеличился на 6 процентов, на экспертов по закупкам — на 7 процентов, на медиков и фармацевтов — на 8 процентов. Спрос на кадровиков и экспертов по консалтингу вырос на 14 и 16 процентов соответственно, но в агентстве считают, что это компенсация падения числа вакансий с начала года.

На следующей неделе, с 3 по 9 октября, сильнее всего увеличилось число вакансий у маркетологов, рекламщиков и пиарщиков (плюс 15 процентов), у сотрудников банков, инвестиционных компаний и лизингодателей (плюс 9 процентов), а далее опять идут специалисты из сферы услуг, ремонта и сервисного обслуживания (плюс 8 процентов), медики и фармацевты (плюс 6 процентов), специалисты по закупкам и снабжению (плюс 3 процента).

С 10 по 16 октября, закупщики и снабженцы вместе с медиками и фармацевтами вновь находились в первых рядах увеличения числа вакансий — плюс 5 процентов и плюс 2 процента соответственно. До начала мобилизации, как отмечают кадровые агентства, спрос на эти профессии либо снижался, либо не рос.

Ранее кадровые сервисы YouDo и hh.ru сообщили, что работодатели начали нанимать самозанятых на замену призванных по мобилизации сотрудников, увольнять которых запрещено. Они надеются, что в случае возвращения ушедших с самозанятыми можно будет безболезненно разрывать трудовые отношения. Хотя эксперты предупреждают, что те могут попытаться через суд изменить форму занятости.