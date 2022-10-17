Российские компании стали нанимать самозанятых на замену мобилизованным

«Ъ»: с начала мобилизации в России вырос спрос на услуги самозанятых

Российские компании стали нанимать самозанятых на замену сотрудникам, призванным на специальную военную операцию (СВО) — спрос на их услуги вырос с начала частичной мобилизации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опросов кадровых сервисов YouDo и hh.ru.

Платформы провели два опроса — в середине лета и в конце сентября. Летом доля респондентов-работодателей, работающих с самозанятыми, составила 52 процента, а осенью достигла 56 процентов. Число таких компаний растет уже несколько месяцев — за последний год показатель вырос на 19 процентных пунктов.

Большинство работодателей готовы сотрудничать с 30-100 внештатниками. Преимуществами работы с самозанятыми компании считают простоту массового найма (53 процента), скорость выхода исполнителя на задание (47 процентов) и простоту оформления (39 процентов). Кроме того, работодатели ценят возможность привлекать таких сотрудников временно (30 процентов), а также выгоды специального налогового режима (20 процентов).

После начала частичной мобилизации Госдума приняла поправки, запрещающие увольнять мобилизованных — работодателю дается право лишь приостановить трудовой договор до момента возвращения сотрудника с военной службы. При этом на позицию мобилизованного можно временно нанять другого человека. «Вариант с самозанятыми выглядит логичным и оправданным. Минимум рисков, трудозатрат и выплат: социальных льгот и гарантий нет, соблюдать трудовое законодательство не нужно, условия сделки и оплаты — только те, что прописаны в договоре», — объясняет управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина.

Тем не менее риски для работодателей в таком случае все же присутствуют — по решению суда отношения с самозанятым могут быть переквалифицированы в трудовые в будущем. «Когда призывники вернутся на свои рабочие места, самозанятые могут начать подавать иски о том, чтобы их договоры ГПХ признали трудовыми — со всеми положенными выплатами и льготами», — сказала Кожемякина.

После объявления мобилизации в России также резко вырос спрос на персонал мужского пола. С 21 сентября по 11 октября число вакансий в девяти профессиональных областях, в которых в основном задействованы мужчины, в среднем выросло на 74 процента в месячном выражении, подсчитали в HeadHunter. При этом в годовом выражении спрос на работников «мужских» профессий вырос на 136 процентов. Кроме того, «Работа.ру» рассказала, что к началу октября число вакансий на удаленке в России удвоилось по сравнению с началом сентября.

