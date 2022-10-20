Путин наградил бизнесмена Ротенберга орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент Владимир Путин наградил бизнесмена Аркадия Ротенберга, занимающего 53-ю строчку в рейтинге российских миллиардеров Forbes, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ главы государства опубликовали на портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что Ротенберг получил награду за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.

Бизнесмен возглавляет правление Федерации хоккея России (ФХР) с августа 2015 года. С того момента российская сборная выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане, серебро Игр в Пекине и три бронзы чемпионатов мира.

По тому же указу Путина орден за «За заслуги перед Отечеством» III степени получил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Сейчас состояние 70-летнего Ротенберга оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Накануне сообщалось, что Путин наградил мать главы Чечни Аймани Кадырову орденом Почета.