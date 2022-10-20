США введут санкции для недопущения передачи Ираном вооружений России

Госдеп: США с союзниками введут санкции для недопущения передачи Ираном вооружений России

В Госдепартаменте США заявили о готовности Вашингтона и его союзников ввести новые ограничительные меры для недопущения передачи Ираном «опасных вооружений» для России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы не будем колебаться в том, что касается введения санкций и применения других инструментов в отношении всех, кто причастен к данным поставкам», — сказано в заявлении.

Накануне постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани категорически отверг обвинения со стороны западных стран в передаче России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для использования на Украине. «Иран твердо убежден, что ни одно из его вооружений, в том числе БПЛА, не экспортируется в какую-либо страну в рамках параграфа 4 приложения «Б» резолюции 2231», — подчеркнул он.

16 октября газета WP заявила, что Россия договорилась с Ираном о новых поставках оружия. Указывалось, что Shahed-136 называют дроном-камикадзе — они способны поражать цели на расстоянии свыше 2000 километров.

