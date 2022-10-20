Названа дата объявления имени нового премьер-министра Великобритании

Имя нового премьер-министра Великобритании может быть объявлено до 31 октября

Имя нового премьер-министра Великобритании могут объявить до 31 октября. Об этом заявил глава парламентского Комитета 1922 Грэм Брейди, сообщает ТАСС.

Отмечается, что выборы премьера завершатся до 28 октября. «Я разговаривал с председателем партии Джейком Берри. Он подтвердил, что возможно провести голосование и завершить процесс избрания лидера к 28 октября. Нам необходимо назначить нового лидера до представления налоговой программы [правительства], которое состоится 31 октября», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс подтвердила свою отставку. Сообщая о принятом решении, Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия. Глава правительства упомянула, что будет продолжать выполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назван ее преемник на этой должности.

Лиз Трасс была избрана новым премьер-министром Великобритании и лидером партии консерваторов, набрав 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака. Ее предшественником был Борис Джонсон, покинувший пост из-за скандала и политического кризиса.

