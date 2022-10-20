В Баку отказались принимать отчеты миссии ОБСЕ

В МИД Азербайджана заявили, что отчеты миссии ОБСЕ не примут за документы организации

В Баку отказались принимать отчеты миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за документы, так как она не имеет мандата. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«При этом какая-либо группа, именуемая "миссия ОБСЕ по оценке потребностей Армении", не имеет мандата ОБСЕ, никак не может быть связана с ОБСЕ, никакие ее результаты или отчеты не будут приниматься как документы ОБСЕ», — утверждают в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос миссии никогда не обсуждался каким-либо коллективным органом организации. Уточняется, что посещение экспертов ОБСЕ должно оцениваться как личный визит группы из нескольких государств-участников.

18 октября Ереван попросил помощь у организации в конфликте с Баку. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что обсуждался вопрос отправки наблюдателей ОБСЕ на границу с армянской территории. Кроме того, 20 октября, по словам главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля, ЕС начал разворачивать миссию по мониторингу ситуации в регионе.