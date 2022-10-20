Киев попросил перенести разговор между главами Минобороны Украины и Израиля

Киев попросил перенести телефонный разговор министров обороны Украины и Израиля

Телефонный разговор между министрами обороны Украины и Израиля Алексеем Резниковым и Бени Ганцем перенесли по просьбе Киева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на 13-й канал израильского телевидения.

Сообщается, что такое решение украинская сторона приняла после одного из заявлений Ганца. Министр сказал, что Израиль продолжает поддерживать Украину, но по-прежнему не намерен поставлять Киеву вооружение «по оперативным соображениям». При этом страна продолжит оказывать гуманитарную помощь и поставлять невоенное снаряжение.

На какую дату перенесен разговор глав Минобороны, не уточняется.

При этом ранее сообщалось, что запрос о телефонном разговоре министров был отклонен Израилем в последний момент. В последний раз Ганц и Резников общались в апреле 2022 года.