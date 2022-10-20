Россиянина осудили на 9,5 года колонии за поджог дома с бывшей женой и детьми

В Бурятии суд приговорил мужчину к 9,5 года колонии за поджог дома с экс-женой и детьми

В Бурятии суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения поджег дом своей бывшей жены, зная, что в нем также находятся двое детей. Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине назначено наказание в виде 9,5 года в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного имущественного и морального вреда.

Следствие и суд установили, что 23 мая фигурант дела пытался попасть в дом своей бывшей супруги. Когда женщина его не пустила, он подпер ломом входную дверь и поджег жилище. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям и охватил крышу. Женщина с двумя детьми 7 и 15 лет оказались в ловушке — дверь открыть не удавалось, выбраться из окон мешали металлические решетки.

За их попытками выбраться наружу и спастись мужчина наблюдал с улицы и никак не реагировал на крики о помощи. Вовремя подоспели студенты, которые отдыхали неподалеку на берегу реки и услышали шум. Они отогнули решетку на окне и помогли женщине и детям выбраться из охваченного огнем дома.

Обвиняемый скрылся, но вскоре был задержан.