В Херсонской области назвали последствия возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС

Владимир Леонтьев: в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС подача воды в Крым прекратится

В случае прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) подача воды по Северо-Крымскому каналу прекратится. Такое последствие назвал глава Новокаховского административного округа Херсонской области Владимир Леонтьев, его цитирует ТАСС.

«Если будет прорвана гидроэлектростанция, то на много лет вперед, пока она не будет восстановлена, Cеверо-Крымский канал останется без воды, ну и Крым», — сказал Леонтьев.

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по шлюзам Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) для того, чтобы подтопить территории ниже по Днепру.

Ранее сообщалось также, что из-за опасности подрыва дамбы на Каховской ГЭС начали сбрасывать воду из водохранилища. Сальдо уточнил, что Херсон под подтопление не подпадет, но допустил, что в зоне риска находится частный сектор.