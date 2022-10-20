По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Ранее об объявленной воздушной тревоге заявляли в военных администрациях пяти украинских регионов — Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и Киевской областей.

До этого сообщалось о повреждении промышленного предприятия и объекта энергетической инфраструктуры в результате удара в Днепропетровской области, а также о нескольких взрывах в Николаеве.