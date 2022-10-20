В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Одесской, Киевской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в военных администрациях регионов.

В частности, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Одесской и Киевской областях Украины.

Ранее глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что в результате удара были повреждены промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе региона. Позднее также стало известно о нескольких взрывах в Николаеве.