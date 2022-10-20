Популярная певица появилась на публике в прозрачном наряде

Певица Мэдисон Бир посетила вечеринку Elle Women в платье из прозрачного кружева

Американская певица и модель Мэдисон Бир появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответсвующие фото публикует Daily Mail.

23-летняя знаменитость посетила вечеринку Elle Women, которая состоялась в Лос-Анджелесе, в облегающем прозрачном платье длины макси из кружева черного цвета. Свой образ популярная поп-исполнительница дополнила колье с крупным крестом в тон наряда, браслетом в виде цепи и несколькими кольцами. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуке.

На размещенных кадрах также видно, что Бир оставила длинные волосы прямыми, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. При этом бренд праздничной одежды манекенщицы не уточняется. Помимо певицы гостями мероприятия стали Энн Хэтэуэй, Мишель Йео, Исса Рэй, Оливия Уайлд, Сидни Суини и другие телезвезды.

В мае 2020 года Мэдисон Бир также прошлась по улице в бюстгальтере во время режима самоизоляции. На размещенных кадрах 21-летняя R'n'B-исполнительница запечатлена на улице в бюстгальтере желтого цвета и голубых джинсах с завышенной талией. В ее руках также была сумка Louis Vuitton и пакет с едой из местного ресторана Rande Gerber's Cafe Habana, а на лице — черная защитная маска.

Мэдисон Бир прославилась после того, как канадский певец Джастин Бибер обратил внимание на видео, на котором она поет его композицию. Исполнитель написал о ее кавере в одной из своих социальных сетей, после чего Бир заключила контракт с звукозаписывающей компанией Island Def Jam.